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Юных туляков приглашают в бесплатную проектную школу

Юных туляков приглашают в бесплатную проектную школу

После обучения ребята смогут создать и представить публике свой авторский проект в сфере современной культуры и искусства.

Музей станка и проектная школа «Каскад. Проект как метод» запускают совместную программу-интенсив для подростков 13-17 лет. 30 сентября – последний день подачи заявок. Старшеклассники смогут испытать свои творческие возможности в лабораториях «Ландшафт» (Гибридные практики) и «Transit Mode», где проведут исследования по созданию визуальных образов на основе наблюдений и соединения скульптуры и видеоарта.

Проекты участников лабораторий будут представлены на выставке-исследовании современного города в декабре текущего года. Заявки от участников и тьюторов (мотивационное письмо в свободной форме) можно оставить здесь до 30 сентября включительно.

Принять участие в конкурсе могут как подростки, так и сотрудники музеев и школ, для которых будет проведена менторская программа. После рассмотрения письма, участников пригласят на онлайн-интервью.

«Каскад» позволит старшеклассникам создать и представить собственный или коллективный проект в сфере современной культуры и искусства на базе Музея станка. Обучение будет проходить в офлайн- и онлайн-формате раз в неделю, по выходным.

Первое очное занятие в Музее станка состоится 3-4 октября, 10-11 октября пройдёт первое online-занятие. Дальнейшее расписание будет уточнено совместно с участниками группы. Открытие выставки запланировано на 19-20 декабря.

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