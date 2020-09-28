новости
новости
Регистрация
За неделю в Тульской области зафиксировано более 86 тысяч нарушений ПДД

За неделю в Тульской области зафиксировано более 86 тысяч нарушений ПДД

Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

С 21 по 27 сентября сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области выявили 86799 нарушений ПДД. 84398 из них – превышение скорости. Также зафиксировано 124 нарушения правил перевозки детей, 47 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. 11 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, 115 нарушили правила тонировки. 151 автомобиль направлен на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает об ответственности за пьяную езду – штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет при первичном нарушении и взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также обязательны, принудительные работы либо до двух лет лишения свободы – при повторном.

Если в темное время суток вы заметили на дороге пешехода, либо стали свидетелем пьяной езды – не оставайтесь равнодушными и безучастными, позвоните в дежурную часть ГИБДД.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День пожилого человека туляков ждёт насыщенная программа
В День пожилого человека туляков ждёт насыщенная программа
В Тульской области 22 медика-добровольца прошли вакцинацию от COVID-19
В Тульской области 22 медика-добровольца прошли вакцинацию от COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.