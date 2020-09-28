За неделю в Тульской области зафиксировано более 86 тысяч нарушений ПДД
Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.
С 21 по 27 сентября сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области выявили 86799 нарушений ПДД. 84398 из них – превышение скорости. Также зафиксировано 124 нарушения правил перевозки детей, 47 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. 11 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, 115 нарушили правила тонировки. 151 автомобиль направлен на спецстоянку.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает об ответственности за пьяную езду – штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет при первичном нарушении и взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также обязательны, принудительные работы либо до двух лет лишения свободы – при повторном.
Если в темное время суток вы заметили на дороге пешехода, либо стали свидетелем пьяной езды – не оставайтесь равнодушными и безучастными, позвоните в дежурную часть ГИБДД.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.