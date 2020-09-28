За неделю в Тульской области зафиксировано более 86 тысяч нарушений ПДД

С 21 по 27 сентября сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области выявили 86799 нарушений ПДД. 84398 из них – превышение скорости. Также зафиксировано 124 нарушения правил перевозки детей, 47 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. 11 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, 115 нарушили правила тонировки. 151 автомобиль направлен на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает об ответственности за пьяную езду – штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет при первичном нарушении и взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также обязательны, принудительные работы либо до двух лет лишения свободы – при повторном.

Если в темное время суток вы заметили на дороге пешехода, либо стали свидетелем пьяной езды – не оставайтесь равнодушными и безучастными, позвоните в дежурную часть ГИБДД.