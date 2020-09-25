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В Тульской области открыто более 666 счетов эскроу

В Тульской области открыто более 666 счетов эскроу

Как сообщили в Тульском отделении Банка России, всего по стране открыто почти 180 тысяч счетов на 607 млрд рублей.

На начало сентября 2020 года в Тульской области открыто 666 эскроу-счетов. Между застройщиками и банками заключено 12 кредитных договоров на сумму более чем 3 млрд рублей. 

Из всех эскроу-счетов в регионе «раскрыто» 24 счета. Застройщикам с них перечислено более 110 млн рублей — по этим проектам квартиры уже сданы.

Напомним, с 1 июля прошлого года российские строительные компании работают по новому механизму. Они имеют право привлекать деньги от будущих жильцов только через специальный счет. Деньги хранятся на нем в банке до того момента, когда новостройка не будет сдана. Такой механизм защищает дольщиков — даже если у банка отзовут лицензию, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы на сумму до 10 млн рублей. Строительство недвижимости ведется за счет собственных средств или кредитов, полученных застройщиками в банках.

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