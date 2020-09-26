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Самое важное о Дне города и 500-летии кремля: афиша, правила, парковки и салют

Самое важное о Дне города и 500-летии кремля: афиша, правила, парковки и салют

Мы собрали для вас путеводитель по празднику.

Напоминаем, что посещать праздничные мероприятия можно только при наличии защитных масок.

Вся программа празднования Дня города и 500-летия Тульского кремля сформирована с учетом требований Роспотребнадзора. На входе каждому посетителю будут измерять температуру.

Также напомним, что посещать локации (площадки) Тульского кремля с велосипедами, роликами, самокатами и другими средствами передвижения запрещается.

Полная программа праздника по ссылке.

Программа фестиваля «Театральный дворик» — здесь.

Где припарковаться в День города — здесь.

Перекрытие улиц — здесь.

Где посмотреть фейерверк — самые удобные места — здесь.

 

Сюжет: День города 2020
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