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32-летний мужчина пробил тулячке голову

32-летний мужчина пробил тулячке голову

Драчуна задержали сотрудники Росгвардии.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении побоев, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, отряд вневедомственной охраны прибыл на вызов в один из домов на улице Пугачева в поселок Октябрьский.
 
На пороге дома их встретил агрессивный 32-летний ранее судимый мужчина, громко матерившийся и постоянно размахивавший руками. А внутри дома находилась женщина, которой этот самый мужчина пробил голову. 
 
Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе.
 
Пострадавшая доставлена в больницу.
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:57 +3
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