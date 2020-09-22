32-летний мужчина пробил тулячке голову
Драчуна задержали сотрудники Росгвардии.
В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении побоев, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, отряд вневедомственной охраны прибыл на вызов в один из домов на улице Пугачева в поселок Октябрьский.
На пороге дома их встретил агрессивный 32-летний ранее судимый мужчина, громко матерившийся и постоянно размахивавший руками. А внутри дома находилась женщина, которой этот самый мужчина пробил голову.
Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе.
Пострадавшая доставлена в больницу.
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