32-летний мужчина пробил тулячке голову

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении побоев, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, отряд вневедомственной охраны прибыл на вызов в один из домов на улице Пугачева в поселок Октябрьский.

На пороге дома их встретил агрессивный 32-летний ранее судимый мужчина, громко матерившийся и постоянно размахивавший руками. А внутри дома находилась женщина, которой этот самый мужчина пробил голову.

Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе.

Пострадавшая доставлена в больницу.