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В Туле умерший водитель «семерки» протаранил забор

В Туле умерший водитель «семерки» протаранил забор

Происшествие случилось на ул. Марата.

Утром 19 сентября в Туле в районе дома № 55 по ул. Марата легковой автомобиль ВАЗ-2107 протаранил деревянный забор. Как предварительно установили прибывшие на место медики, биологическая смерть 70-летнего водителя скорее всего наступила до того, как машина вылетела с дороги.

В момент ДТП в автомобиле находилась жена пенсионера. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователь.

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В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 1
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 2
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 3
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 4
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 5
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 6
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 7
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 8
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 9
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 10
В Туле умерший водитель протаранил забор, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:49 +1
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