В Туле умерший водитель «семерки» протаранил забор

Утром 19 сентября в Туле в районе дома № 55 по ул. Марата легковой автомобиль ВАЗ-2107 протаранил деревянный забор. Как предварительно установили прибывшие на место медики, биологическая смерть 70-летнего водителя скорее всего наступила до того, как машина вылетела с дороги.

В момент ДТП в автомобиле находилась жена пенсионера. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователь.