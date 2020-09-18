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В субботу в Туле ограничат движение и парковку транспорта

В субботу в Туле ограничат движение и парковку транспорта

В областной столице пройдут мероприятия, посвященные Дню оружейника.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Дня оружейника в Туле введут ограничения для транспорта. Об этом сообщает профильное управление городской администрации.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • до 23.59 28 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • 19 сентября, с 6.00 до 22.00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, а также на Крестовоздвиженской площади,
  • с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», а также на набережной Упы,
  • с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарской (от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая прилегающие парковочные пространства), по Пролетарскому мосту, по ул. Советской (от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского), по ул. Октябрьской (от Оружейного переулка до Зареченского моста), по Зареченскому мосту, по ул. Советской (от Зареченского моста до ул. Мосина).

С 6.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Менделеевской (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской), а также на Крестовоздвиженской площади.

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вчера, в 21:21 0
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