В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса и одна смерть

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев коронавируса, выздоровели 35 человек, скончался один.

С начала пандемии COVID-19 заразились 9716 жителей региона, 8689 человек выздоровели, 351 умер.

Ситуация по регионам России за сутки такова: