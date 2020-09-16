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В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса и одна смерть

В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса и одна смерть

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев коронавируса, выздоровели 35 человек, скончался один.

С начала пандемии COVID-19 заразились 9716 жителей региона, 8689 человек выздоровели, 351 умер.

Ситуация по регионам России за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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