В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса и одна смерть
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 30 случаев коронавируса, выздоровели 35 человек, скончался один.
С начала пандемии COVID-19 заразились 9716 жителей региона, 8689 человек выздоровели, 351 умер.
Ситуация по регионам России за сутки такова:
вчера, в 13:12, 61 2476 -7
вчера, в 10:47, 22 2486 0
14 сентября, в 11:06, 20 2007 -1
14 сентября, в 10:52, 3 2282 -2
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