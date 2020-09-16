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Тульские велогонщики выиграли золотые медали в Санкт-Петербурге
фото: пресс-служба городской администрации

Тульские велогонщики выиграли золотые медали в Санкт-Петербурге

Выступили более чем успешно.

В Санкт-Петербурге завершились международные соревнования по велоспорту Гран-при Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
В турнире приняли участие тульские велогонщики, которые завоевали шесть золотых медалей.
 
Кроме этого, туляки заработали 5 серебряных и 4 бронзовые медали. 
 
Также, в рамках Гран-при состоялся Кубок России - наши велогонщики отличились и тут, выиграв 3 золотые медали. 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:48 +2
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