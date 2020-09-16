Тульские велогонщики выиграли золотые медали в Санкт-Петербурге

фото: пресс-служба городской администрации

Выступили более чем успешно.

В Санкт-Петербурге завершились международные соревнования по велоспорту Гран-при Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации.

В турнире приняли участие тульские велогонщики, которые завоевали шесть золотых медалей.

Кроме этого, туляки заработали 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Также, в рамках Гран-при состоялся Кубок России - наши велогонщики отличились и тут, выиграв 3 золотые медали.