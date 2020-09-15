В Туле частично ограничат движение, остановку и стоянку транспорта

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что в среду, 16 сентября и в субботу, 19 сентября, в Туле будут введены ограничения для транспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня оружейника.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 0.00 16 сентября до 23.59 28 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,

19 сентября, с 6.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на Крестовоздвиженской площади,

19 сентября, с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы,

19 сентября, с 18.00 до 23.00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковочные пространства, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского), по ул. Октябрьской (на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста), по Зареченскому мосту, по ул. Советской (на участке от Зареченского моста до ул. Мосина).

Ограничено движение всех видов транспортных средств: