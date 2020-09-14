За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 200 человек

С 7 по 14 сентября в Тульской области зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Воловском, Дубенском, Плавском, Куркинском и Тепло-Огаревском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9654 случая заболевания.

Также сообщается, что за прошлую неделю 272 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 8616 человек.