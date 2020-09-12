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В администрации Тулы провели заседание по вопросу цыганских поселений
Фото из архива Myslo.

В администрации Тулы провели заседание по вопросу цыганских поселений

Тема для подобных совещаний была стандартная: ликвидация незаконных построек, незаконных подключений к коммуникациям и взыскание долгов за энергоресурсы.

В мероприятии приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, ООП УМВД России по Тульской области, городской администрации, ресурсоснабжающих организаций города.

В ходе совещания обсуждались вопросы текущей работы с цыганскими поселениями в городе Туле.

В областной столице ведется постоянный мониторинг таких поселений. Встречи проводятся с участием профильных специалистов. Профилактические меры позволяют пресекать нарушения действующего законодательства, выявлять проблемы, разъяснять меры социальной поддержки, своевременно находить пути решения возникающих вопросов.

По информации службы судебных приставов по ряду незаконных построек в пос. Плеханово и с. Федоровка возбуждены исполнительные производства.

Также, в ходе совещания представители ресурсоснабжающих организаций доложили о проводимой работе по взысканию долгов за энергоресурсы, ликвидации незаконных подключений.

Глава администрации подчеркнул необходимость всесторонней и системной работы с жителями цыганских поселений.

– Обеспечение порядка и социального спокойствия – это наша общая задача, – сказал Дмитрий Миляев.

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