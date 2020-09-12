За сутки в Тульской области 26 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 26 новых случаев коронавируса, выздоровели 45 человек, скончались двое.

Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 9595 жителей Тульской области, 8554 человека выздоровели, 345 скончались.

В России за сутки зафиксировано 5488 новых случаев короны, 119 летальных исходов, полностью выздоровело 5428 человек.

За сутки ситуация в российских регионах такова: