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За сутки в Тульской области 26 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области 26 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 26 новых случаев коронавируса, выздоровели 45 человек, скончались двое.

Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 9595 жителей Тульской области, 8554 человека выздоровели, 345 скончались.

В России за сутки зафиксировано 5488 новых случаев короны, 119 летальных исходов, полностью выздоровело 5428 человек.

За сутки ситуация в российских регионах такова:

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