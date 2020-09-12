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На улице Кирова сотрудники ПАО «Тулачермет» провели генеральную уборку

На улице Кирова сотрудники ПАО «Тулачермет» провели генеральную уборку

Мероприятие состоялось в рамках областного субботника.

12 сентября во всех муниципальных образованиях региона состоялся общеобластной субботник. Мероприятие по благоустройству проводится в преддверие празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города.
Встать в выходной пораньше, чтобы сделать свой город чище и красивее решили сегодня более 200 сотрудников Тулачермета. Они навели порядок на ул. Кирова в Пролетарском округе.

Фронт работ металлургов достаточно обширный: сотрудники предприятий убирали летучий мусор, листву, объявления со столбов и остановочных павильонов, косили траву, вырубали мелкий кустарник.

Уже к полудню, на отведенном участке улицы протяженностью более 4 км, была благоустроена территория площадью 6 гектаров, и собрано более 1500 мешков мусора.

Стоит отметить, что металлурги – постоянные участники субботников. Аналогичные работы сотрудники предприятия проводили и 5 сентября в рамках городского субботника. В тот день более 500 мешков мусора было убрано с ул. Металлургов.

Галерея
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 1
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 2
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 3
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 4
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 5
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 6
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 7
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 8
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 9
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 10
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 11
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 12
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 13
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 14
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 15
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 16
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 17
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 18
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 19
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 20
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 21
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 22
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 23
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 24
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 25
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 26
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 27
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 28
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 29
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 30
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 31
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 32
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 33
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 34
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 35
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 36
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 37
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 38
На улице Кирова сотрудники «Тулачермет» и «Тула-Сталь» провели генеральную уборку, Фото: 39
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:26 +1
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