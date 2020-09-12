На улице Кирова сотрудники ПАО «Тулачермет» провели генеральную уборку

12 сентября во всех муниципальных образованиях региона состоялся общеобластной субботник. Мероприятие по благоустройству проводится в преддверие празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города.

Встать в выходной пораньше, чтобы сделать свой город чище и красивее решили сегодня более 200 сотрудников Тулачермета. Они навели порядок на ул. Кирова в Пролетарском округе.

Фронт работ металлургов достаточно обширный: сотрудники предприятий убирали летучий мусор, листву, объявления со столбов и остановочных павильонов, косили траву, вырубали мелкий кустарник.

Уже к полудню, на отведенном участке улицы протяженностью более 4 км, была благоустроена территория площадью 6 гектаров, и собрано более 1500 мешков мусора.

Стоит отметить, что металлурги – постоянные участники субботников. Аналогичные работы сотрудники предприятия проводили и 5 сентября в рамках городского субботника. В тот день более 500 мешков мусора было убрано с ул. Металлургов.