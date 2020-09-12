Алексей Дюмин поздравил жителей Ефремова, Черни и Заокского с Днями городов

12 сентября Дни городов и поселков отмечают Ефремов (383 года со дня основания), Черни (454 года), Заокского (50 лет).

В поздравлении ефремовцам Алексей Дюмин отметил, что за свою многовековую историю город вырос в один из важнейших промышленных и культурных центров Тульской области.

– Сегодня Ефремов имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, обновляется и вносит серьезный вклад в благополучие всего нашего региона. В этом — ваша большая заслуга. Именно вы своим неравнодушием и инициативностью помогаете делать город краше, уютнее и комфортнее, — сказал глава региона.

По словам Алексея Дюмина, у Черни богатая история, полная ратных и трудовых свершений.

– Особое место в экономике района всегда занимало сельское хозяйство. И сегодня благодаря вам оно по праву остается гордостью чернской земли. Район заметно преображается: ремонтируются дороги, строятся ФАПы, благоустраивается территория, создаются новые общественные пространства, — отметил губернатор.

Обращаясь к заокчанам, Алексей Дюмин подчеркнул, что жители поселка добиваются успехов в сельском хозяйстве, спорте и многих других сферах.

– Ваши достижения — это результат большого труда и искренней любви к своей малой родине, — сказал глава региона.