В Туле пьяный водитель без прав устроил ДТП с «перевертышем»

Фото: vk.com/tulazest/. Автор: Денис Колосницин.

Авария произошла в 04.20 в Туле напротив дома на ул. Епифанской, 62 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог (пересечение улиц Епифанская и Степанова). Автомобиль Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2115, под управлением 33-летнего мужчины, и совершил с ним столкновение. После этого ВАЗ опрокинулся и влетел в здание.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир – 48-летний мужчина.

За рулем автомобиля Chevrolet Lacetti находился 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения (1,094 мг/л). Также установлено, что у него нет водительского удостоверения.