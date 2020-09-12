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Как проходит общеобластной субботник: фоторепортаж
Фото пресс-службы правительства Тульской области и Сергея Старикова.

Как проходит общеобластной субботник: фоторепортаж

12 сентября по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина во всех муниципальных образованиях региона прошёл общеобластной субботник.

В субботнике 12 сентября приняли участие сотрудники областного правительства, представители трудовых коллективов. Жители региона приводили в порядок парки, скверы, центральные улицы областного центра и муниципальных образований.

Тульская область поддержала Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Россия». В этом году она приурочена к Году памяти и славы. Первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие в субботнике в Пролетарском парке культуры и отдыха. Вместе с учениками химического лицея Центра образования № 38 и сотрудниками Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Валерий Шерин высадил саженцы кедра на аллее памяти в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

– У нас впереди большие праздники — День оружейника, 500-летие Тульского кремля. Мы приводим город в порядок, чтобы в нем было чисто, уютно и нашим жителям, и всем гостям, которые приедут в регион, — подчеркнул Валерий Шерин.

На субботник вышли сотрудники крупных промышленных предприятий: АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова», ПАО «Тулачермет», АО «АК „Туламашзавод“».

Во второй раз в регионе прошла акция «Школа утилизации: электроника». Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что раньше бесплатно утилизировать отслужившую технику могли только органы власти и бюджетные учреждения. В 2020 году коммерческие предприятия могут утилизировать электронные отходы за символическую плату в 1 копейку.

Министр рассказал, что сегодня в регионе в рамках национального проекта «Экология» проходит Всероссийская акция «Вода России». Во всех муниципалитетах идет уборка берегов водоемов. В Туле сотрудники городской администрации и министерства спорта региона очищали берег р. Рогожня. Юрий Панфилов также напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта «Экология» ведется расчистка водных объектов в Одоеве (р. Упа) и Белеве (р. Ока). Завершить работы планируется в следующем году.

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