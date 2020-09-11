Банк России выпустил серебряную монету к 500-летию Тульского кремля

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она уже поступила в обращение.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина к юбилею Тульского кремля Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля.



Она уже поступила в обращение. Для ее изготовления использовалось серебро 925-й пробы. Вес монеты — 31,1 г чистого серебра. Тираж — 3 тысячи экземпляров.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на обратной — Тульский кремль, выполненный в технике лазерного матирования панорамы города, вверху слева — рельефное изображение герба Тулы.



Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что монету можно будет увидеть в музеях Тульской области.