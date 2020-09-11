новости
новости
Регистрация
Банк России выпустил серебряную монету к 500-летию Тульского кремля
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Банк России выпустил серебряную монету к 500-летию Тульского кремля

Она уже поступила в обращение.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина к юбилею Тульского кремля Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля.

Она уже поступила в обращение. Для ее изготовления использовалось серебро 925-й пробы. Вес монеты — 31,1 г чистого серебра. Тираж — 3 тысячи экземпляров.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на обратной — Тульский кремль, выполненный в технике лазерного матирования панорамы города, вверху слева — рельефное изображение герба Тулы.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что монету можно будет увидеть в музеях Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:24 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кремль500-летие Тульского кремлясеребряная медаль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автослесарь пойдёт под суд за чрезмерный интерес к личной жизни начальника
В Туле автослесарь пойдёт под суд за чрезмерный интерес к личной жизни начальника
Стартовали дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва
Стартовали дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.