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Стартовали дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва
Фото: избирательная комиссия Тульской области.

Стартовали дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва

Также проходят выборы представительных органов местного самоуправления в двух муниципальных образованиях.

В пятницу, 11 сентября, председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов рассказал о Едином дне голосования в Тульской области. Стартовали дополнительные выборы депутатов облдумы 7-го созыва в двух одномандатных округах (№13 и №20). На два мандата претендуют 9 человек от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, Справедливой России и Коммунистов России.
 
Также проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск 4-го созыва (участвуют 14 кандидатов) и выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки 5-го созыва (участвуют 44 кандидата).
 
В муниципальных выборах также принимают участие представители «Партии Пенсионеров», «Родины», «Партии Роста» и самовыдвиженцы.
 
По словам Павла Веселова, эти кампании охватят около 100 тысяч человек, что составляет порядка 10% от всех избирателей области. 
В организации выборов задействовано более тысячи человек — это члены участковых и территориальных избирательных комиссий.
Голосование пройдет с 11 по 13 сентября. Это особенность единого дня голосования — 2020. В ЦИК обосновали необходимость организовать выборы таким образом эпидемиологической ситуацией. Все 88 избирательных участков будут открыты с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно и вне помещения для голосования — на дому. Для этого до 14.00 13 сентября нужно обратиться в УИК.
 
На этих выборах в целях профилактики санитарно-эпидемиологического благополучия избирком использует тот же алгоритм, что и на общероссийском голосовании. В профилактических целях на каждом участке организован пункт температурного контроля и при входе в помещение размещен дезинфицирующий коврик. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзером). УИК будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами и проветриваться.
 
«Избирательная система Тульской области полностью готова к проведению единого дня голосования. Перед нами стоит задача провести выборы максимально прозрачно, открыто и честно», — подчеркнул Павел Веселов.
 
В этом году избиратели Тульской области впервые получили возможность проголосовать на дополнительных выборах в облдуму на одном из 30 цифровых участках Москвы. Всего в России для голосования на цифровых избирательных участках подано 6 787 заявлений. 
Из Тульской области к цифровым участкам прикрепились 25 человек.
В рамках брифинга также обсуждался вопрос наблюдения на выборах. Наблюдательский корпус на выборах представлен как со стороны партий, так и со стороны общественности, в том числе бригад молодежных блогеров, которые освещают ход голосования в соцсетях.
 
Руководитель ассоциации «НОМ» (Независимый общественный мониторинг) в Тульской области Андрей Белобрагин считает, что это не только должно повысить уровень легитимности голосования, но и привлечет внимание молодежи к избирательному процессу.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:04 −7
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