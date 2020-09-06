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В налоговом уведомлении убрали сроки уплаты имущественных налогов

Теперь налоги подлежат уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, в форме налогового уведомления указание иных сроков уплаты налогов, в т. ч. в случае перерасчета сумм ранее исчисленных налогов, не допускается.

Если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получают налоговые уведомления в электронной форме. На бумажном носителе по почте налоговые уведомления указанным лицам не направляются.

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