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Опубликовано расписание матчей «Арсенала» на ближайшие четыре тура

Опубликовано расписание матчей «Арсенала» на ближайшие четыре тура

Оружейники проведут две домашние встречи и две выездные.

РПЛ опубликовала календарь матчей тульского «Арсенала» на ближайшие четыре тура:

  • 7 тур, 14 сентября в 18.30: «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал»,
  • 8 тур, 20 сентября в 14.00: «Арсенал» — «Сочи»,
  • 9 тур, 27 сентября в 14.00: «Арсенал» — «Ростов» (Ростов-на-Дону),
  • 10 тур, 3 октября в 16.30: «Тамбов» — «Арсенал».
расписание матчей рпл

7-й тур

12 сентября (суббота):

  • 13:45 «Тамбов» – «Уфа»  
  • 16:30 «Урал» – «Химки»  
  • 19:00 «Ахмат» – «Сочи»  

13 сентября (воскресенье):

  • 16:30 «Динамо» – «Рубин» 
  • 19:00 ЦСКА – «Спартак» 
  • 19:00 «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник):

  • 18:30 «Зенит» – «Арсенал»
  • 20:30 «Ростов» – «Локомотив»

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

8-й тур

18 сентября (пятница)

  • 20:00 «Краснодар» – «Химки» 

19 сентября (суббота)

  • 16:30 «Урал» – «Зенит» 
  • 19:00 «Ростов» – «Ротор» 

20 сентября (воскресенье)

  • 14:00 «Уфа» – ЦСКА 
  • 14:00 «Арсенал» – «Сочи» 
  • 16:30 «Рубин» – «Спартак»
  • 19:00 «Локомотив» – «Тамбов» 

21 сентября (понедельник)

  • 19:00 «Динамо» – «Ахмат»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9-й тур

26 сентября (суббота)

  • 14:00 «Тамбов» – «Спартак» 
  • 16:30 «Зенит» – «Уфа» 
  • 20:00 «Сочи» – «Краснодар» 

27 сентября (воскресенье)

  • 14:00 «Арсенал» – «Ростов» 
  • 16:30 «Ахмат» – «Урал»
  • 19:00 «Ротор» – «Рубин» 
  • 19:00 ЦСКА – «Локомотив» 

28 сентября (понедельник) 

  • 19:00 «Химки» – «Динамо»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября - 1 октября

10-й тур 

3 октября (суббота)

  • 14:00 «Уфа» – «Ротор»
  • 16:30 «Урал» – ЦСКА 
  • 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» 
  • 19:00 «Спартак» – «Зенит» 

4 октября (воскресенье)

  • 14:00 «Локомотив» – «Химки»
  • 16:30 «Рубин» – «Ахмат»
  • 16:30 «Сочи» – «Ростов»
  • 20:00 «Динамо» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября.

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