Опубликовано расписание матчей «Арсенала» на ближайшие четыре тура
Оружейники проведут две домашние встречи и две выездные.
РПЛ опубликовала календарь матчей тульского «Арсенала» на ближайшие четыре тура:
- 7 тур, 14 сентября в 18.30: «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал»,
- 8 тур, 20 сентября в 14.00: «Арсенал» — «Сочи»,
- 9 тур, 27 сентября в 14.00: «Арсенал» — «Ростов» (Ростов-на-Дону),
- 10 тур, 3 октября в 16.30: «Тамбов» — «Арсенал».
7-й тур
12 сентября (суббота):
- 13:45 «Тамбов» – «Уфа»
- 16:30 «Урал» – «Химки»
- 19:00 «Ахмат» – «Сочи»
13 сентября (воскресенье):
- 16:30 «Динамо» – «Рубин»
- 19:00 ЦСКА – «Спартак»
- 19:00 «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник):
- 18:30 «Зенит» – «Арсенал»
- 20:30 «Ростов» – «Локомотив»
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября
8-й тур
18 сентября (пятница)
- 20:00 «Краснодар» – «Химки»
19 сентября (суббота)
- 16:30 «Урал» – «Зенит»
- 19:00 «Ростов» – «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
- 14:00 «Уфа» – ЦСКА
- 14:00 «Арсенал» – «Сочи»
- 16:30 «Рубин» – «Спартак»
- 19:00 «Локомотив» – «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
- 19:00 «Динамо» – «Ахмат»
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9-й тур
26 сентября (суббота)
- 14:00 «Тамбов» – «Спартак»
- 16:30 «Зенит» – «Уфа»
- 20:00 «Сочи» – «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
- 14:00 «Арсенал» – «Ростов»
- 16:30 «Ахмат» – «Урал»
- 19:00 «Ротор» – «Рубин»
- 19:00 ЦСКА – «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
- 19:00 «Химки» – «Динамо»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября - 1 октября
10-й тур
3 октября (суббота)
- 14:00 «Уфа» – «Ротор»
- 16:30 «Урал» – ЦСКА
- 16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
- 19:00 «Спартак» – «Зенит»
4 октября (воскресенье)
- 14:00 «Локомотив» – «Химки»
- 16:30 «Рубин» – «Ахмат»
- 16:30 «Сочи» – «Ростов»
- 20:00 «Динамо» – «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября.