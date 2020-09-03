Опубликовано расписание матчей «Арсенала» на ближайшие четыре тура

Оружейники проведут две домашние встречи и две выездные.

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября.

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября - 1 октября

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

РПЛ опубликовала календарь матчей тульского «Арсенала» на ближайшие четыре тура:

29 августа, в 19:56,

29 августа, в 19:56, 104 8396 4

30 августа, в 12:12,

30 августа, в 12:12, 136 3370 1

1 сентября, в 13:35,

1 сентября, в 13:35, 28 1968 1

вчера, в 17:35,

вчера, в 17:35, 5 3791 2

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