В Музейном квартале Тулы появится ресторан исторической кухни
Готовить старинные блюда будут из продуктов местных фермеров.
В Туле откроется ресторан исторической кухни. Заведение расположится в Музейном квартале — на улице Металлистов, 8 — в здании, отведенном для музея «Куликово поле».
Как сообщает правительство Тульской области, готовить старинные блюда будут из продуктов местных фермеров и того, что выращивают на территории музея-заповедника.
В том же здании откроется и интерактивная выставка, посвященная развитию Тулы от каменного века до строительства кремля. Еще несколько помещений будут использоваться для временных экспозиций.
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