В Музейном квартале Тулы появится ресторан исторической кухни

В Туле откроется ресторан исторической кухни. Заведение расположится в Музейном квартале — на улице Металлистов, 8 — в здании, отведенном для музея «Куликово поле».



Как сообщает правительство Тульской области, готовить старинные блюда будут из продуктов местных фермеров и того, что выращивают на территории музея-заповедника.



В том же здании откроется и интерактивная выставка, посвященная развитию Тулы от каменного века до строительства кремля. Еще несколько помещений будут использоваться для временных экспозиций.