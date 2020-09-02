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В Музейном квартале Тулы появится ресторан исторической кухни

В Музейном квартале Тулы появится ресторан исторической кухни

Готовить старинные блюда будут из продуктов местных фермеров.

В Туле откроется ресторан исторической кухни. Заведение расположится в Музейном квартале — на улице Металлистов, 8 — в здании, отведенном для музея «Куликово поле».

Как сообщает правительство Тульской области, готовить старинные блюда будут из продуктов местных фермеров и того, что выращивают на территории музея-заповедника.

В том же здании откроется и интерактивная выставка, посвященная развитию Тулы от каменного века до строительства кремля. Еще несколько помещений будут использоваться для временных экспозиций.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:25 +7
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