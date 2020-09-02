Москвичей приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля

Фото: vk.com/visittula.

Жителей Москвы приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля. Как сообщается на сайте Visittula, на Курском, Киевском и Казанском вокзалах в столице развесили баннеры с призывом посетить наш регион. Их цель — напомнить, что до мероприятия осталось несколько недель.

Напомним, празднование запланировано на 26 и 27 сентября.

– Но мы предлагаем не ждать, а отправиться в Тулу уже сейчас. Ведь у нас всегда здорово и есть на что посмотреть, — такое обращение к жителям столицы опубликовано на сайте проекта.