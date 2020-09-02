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Москвичей приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля
Фото: vk.com/visittula.

Москвичей приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля

На трех вокзалах столицы развесили соответствующие баннеры.

Жителей Москвы приглашают на празднование 500-летия Тульского кремля. Как сообщается на сайте Visittula, на Курском, Киевском и Казанском вокзалах в столице развесили баннеры с призывом посетить наш регион. Их цель — напомнить, что до мероприятия осталось несколько недель.

Напомним, празднование запланировано на 26 и 27 сентября.

– Но мы предлагаем не ждать, а отправиться в Тулу уже сейчас. Ведь у нас всегда здорово и есть на что посмотреть, — такое обращение к жителям столицы опубликовано на сайте проекта.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:18 0
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