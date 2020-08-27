Закрытый из-за коронавируса детский сад возобновит работу 28 августа

Ранее Myslo писал, что в детсаду № 4 на Косой Горе выявлены два случая COVID-19 у детей. Как сообщили в городской администрации, 28 августа дошкольное учреждение возобновит работу.

– В помещении детского сада в поселке Косая Гора на ул. Луговой, 10 проведена генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Воспитанники и персонал прошли необходимые обследования, — рассказали в администрации.

Руководство учреждения продолжит выполнять санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.