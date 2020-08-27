В отношении сотрудников Управления Росреестра по Тульской области возбудили два уголовных дела

Преступления связаны с регистрацией перехода прав собственности на две квартиры.

В Привокзальном округе Тулы в отношении сотрудников Управления Росреестра по Тульской области возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Причиной стала экспертиза представленных на регистрацию договоров купли-продажи двух квартир. Предполагается, что сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ТО провели ее халатно.

«В результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей указанные права на недвижимое имущество были зарегистрированы на неправомерных владельцев, что повлекло нарушение прав и законных интересов собственников квартир», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.