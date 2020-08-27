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В Туле водитель такси обокрала пьяного клиента
Изображение StockSnap с сайта Pixabay.

В Туле водитель такси обокрала пьяного клиента

Подозреваемая во всем созналась, возбуждено уголовное дело.

В зареченскую полицию обратился 48-летний мужчина. Он заявил, что после посещения сауны у него пропали 43 тысячи рублей и мобильный телефон. Во время оперативных мероприятий выяснилось, что в момент происшествия потерпевший был пьян и, чтобы добраться до дома, решил воспользоваться услугой «трезвый водитель».
 
«Изучая обстоятельства происшествия, сотрудники полиции сделали вывод, что водителя для такой поездки привезла неизвестная женщина, имевшая в дальнейшем возможность свободного доступа к вещам заказчика услуги. Оперативники выяснили ее личность и установили причастность к краже. Предположительно, в момент посадки клиента сауны в автомобиль она вытащила деньги и телефон, после чего уехала», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 0
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