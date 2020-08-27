В Тульской области на 12% снизилось количество ДТП

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Почти на 17% сократилось число пострадавших в автоавариях.

В областном правительстве состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На нем подвели итоги работы за 7 месяцев текущего года, обсудили снижение смертности в результате аварий и сокращение мест концентрации ДТП.

Председатель регионального кабмина Валерий Шерин отметил, что в прошлом году количество погибших сократилось на 2,5% – эта цифра соответствует показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Положительная тенденция сохраняется: почти на 12% снизилось количество ДТП, на 16,6% – число пострадавших, на 7,9% – погибших.

– Наша задача удержать этот темп, сохранить жизни граждан, повысить уровень безопасности дорожного движения. Необходимо усилить работу по профилактике детского транспортного травматизма, аварийности по вине нетрезвых водителей и пешеходов, а также повысить уровень правосознания граждан в части соблюдения ПДД, – подчеркнул Валерий Шерин.

Также члены комиссии обсудили обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений в преддверии начала учебного года. Валерий Шерин отметил, что дорожные недостатки вблизи школ и детских садов могут спровоцировать ДТП с участием детей. Главная задача всех профильных служб и ведомств – не допустить этого.