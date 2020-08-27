новости
новости
Регистрация
В Тульской области на 12% снизилось количество ДТП
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области на 12% снизилось количество ДТП

Почти на 17% сократилось число пострадавших в автоавариях.

В областном правительстве состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На нем подвели итоги работы за 7 месяцев текущего года, обсудили снижение смертности в результате аварий и сокращение мест концентрации ДТП.

Председатель регионального кабмина Валерий Шерин отметил, что в прошлом году количество погибших сократилось на 2,5% – эта цифра соответствует показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Положительная тенденция сохраняется: почти на 12% снизилось количество ДТП, на 16,6% – число пострадавших, на 7,9% – погибших. 

– Наша задача удержать этот темп, сохранить жизни граждан, повысить уровень безопасности дорожного движения. Необходимо усилить работу по профилактике детского транспортного травматизма, аварийности по вине нетрезвых водителей и пешеходов, а также повысить уровень правосознания граждан в части соблюдения ПДД, – подчеркнул Валерий Шерин.

Также члены комиссии обсудили обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений в преддверии начала учебного года. Валерий Шерин отметил, что дорожные недостатки вблизи школ и детских садов могут спровоцировать ДТП с участием детей. Главная задача всех профильных служб и ведомств – не допустить этого.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:40 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областипрофилактика аварийности на дорогахпрофилактика ДТПсовещание в правительстве
Люди
Валерий Шерин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут пенсионера, пропавшего 12 дней назад
В Туле ищут пенсионера, пропавшего 12 дней назад
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.