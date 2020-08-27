Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

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Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят жителей быть особенно внимательными и осторожными.

В ближайший час с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается гроза, дождь. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности.

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется топить печь,

держитесь подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в сухой яме, траншее,

находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,

во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.