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Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза
Фото: kubnews.ru

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят жителей быть особенно внимательными и осторожными.

В ближайший час с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается гроза, дождь. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности.

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется топить печь,
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в сухой яме, траншее,
  • находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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