Фото: kubnews.ru
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза
Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят жителей быть особенно внимательными и осторожными.
В ближайший час с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается гроза, дождь. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется топить печь,
- держитесь подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при отсутствии укрытия лягте на землю или укройтесь в сухой яме, траншее,
- находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,
- во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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