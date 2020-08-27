В Туле ищут пенсионера, пропавшего 12 дней назад

69-летний мужчина ушёл из дома 15 августа. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 69-летнего туляка Александра Яковлевича Федорова, который 15 августа ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, глаза серые. Одежда: темно-синие джинсы, коричневые замшевые туфли. Предположительно, с собой синяя спортивная сумка.