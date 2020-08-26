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«Отвечают врачи»: спроси о женском здоровье в прямом эфире

«Отвечают врачи»: спроси о женском здоровье в прямом эфире

Эфир пройдет сегодня, 26 августа.

26 августа в 13.00 в официальной группе минздрава в соцсети «Вконтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Трансляция будет посвящена вопросам сохранения женского здоровья. На вопросы туляков ответит заведующая женской консультацией родильного дома № 1 им. В. С. Гумилевской Анастасия Суслова.
 
В ходе прямой трансляции врач расскажет, как часто следует посещать гинеколога, какие заболевания можно выявить благодаря регулярным посещениям специалиста, какие симптомы могут быть признаками гинекологических заболеваний.
 
Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или во время прямой трансляции.
 
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