Тульские каратисты завоевали 20 медалей на международном турнире

С 21 по 23 августа в Рязани состоялся международный турнир по каратэ WKC International Tournament «The Cup of Сhampions». Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в мире соревнования прошли в формате онлайн.

В них приняли участие 550 спортсменов из 12 стран. Тулу и область представляла детско-юношеская спортивная федерация каратэ региона, клуб каратэ-до «Чемпион» и клуб смешанных единоборств «Русь».

Юный туляк Гор Макарян в напряженной борьбе со своими соперниками завоевал первое место в разделе ката (шотокан), а Ольга Максакова и Алексей Красиков уступили своим соперникам по количеству баллов и завоевали бронзовые награды.

В разделе ката (ренгокай) весь пьедестал достался юным спортсменкам клуба «Чемпион»:

1 место — Амира Керимова.

2 место — Ульяна Голосова.

3 место — Ольга Максакова.

В разделе кихон золотые медали завоевали Алексей Красиков и Полина Власова, а серебряные — Екатерина Трухановская и Матвей Големинов.

В разделе эмбу спортсмены, а также тренерский состав клуба «Чемпион» завоевали серебряную и бронзовую награды. Дарья Кувшинова и Станислав Максаков в упорной борьбе заняли третье место. Также Максаков и Алексей Назаров уступили одну десятую своим соперникам и заняли вторую ступень пьедестала.

Всего же в копилке тульской команды четыре золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых награды.