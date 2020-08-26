новости
новости
Регистрация
Тульские каратисты завоевали 20 медалей на международном турнире

Тульские каратисты завоевали 20 медалей на международном турнире

Соревнования прошли в формате онлайн.

С 21 по 23 августа в Рязани состоялся международный турнир по каратэ WKC International Tournament «The Cup of Сhampions». Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в мире соревнования прошли в формате онлайн.
 
В них приняли участие 550 спортсменов из 12 стран. Тулу и область представляла детско-юношеская спортивная федерация каратэ региона, клуб каратэ-до «Чемпион» и клуб смешанных единоборств «Русь».
 

Юный туляк Гор Макарян в напряженной борьбе со своими соперниками завоевал первое место в разделе ката (шотокан), а Ольга Максакова и Алексей Красиков уступили своим соперникам по количеству баллов и завоевали бронзовые награды.

В разделе ката (ренгокай) весь пьедестал достался юным спортсменкам клуба «Чемпион»:
  • 1 место — Амира Керимова.
  • 2 место — Ульяна Голосова.
  • 3 место — Ольга Максакова.
В разделе кихон золотые медали завоевали Алексей Красиков и Полина Власова, а серебряные — Екатерина Трухановская и Матвей Големинов.
 
В разделе эмбу спортсмены, а также тренерский состав клуба «Чемпион» завоевали серебряную и бронзовую награды. Дарья Кувшинова и Станислав Максаков в упорной борьбе заняли третье место. Также Максаков и Алексей Назаров уступили одну десятую своим соперникам и заняли вторую ступень пьедестала.
 
Всего же в копилке тульской команды четыре золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых награды.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:12 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
каратэсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские МРЭО ГИБДД работают по новому графику
Тульские МРЭО ГИБДД работают по новому графику
«Отвечают врачи»: спроси о женском здоровье в прямом эфире
«Отвечают врачи»: спроси о женском здоровье в прямом эфире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.