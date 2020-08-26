Тульские МРЭО ГИБДД работают по новому графику

Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работе отделений МРЭО ГИБДД с 1 сентября:

Отделение № 1

(192 км автодороги М-2 «Крым»)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 6

(Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, 7)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 7

(Тульская обл., г. Донской, мкр. Центральный ул. Заводская, 1-а)

Понедельник, Вторник, Четверг — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Пятница, Суббота — выходные дни

воскресенье — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 8

(Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, 1)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 9

(Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 10

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Узловский проезд, д. 5)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 11

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)

Понедельник, воскресенье — выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение № 12

(Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, 19)

Понедельник, Вторник, Четверг — с 9.00 до 18.00

Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Пятница, Суббота — выходные дни

воскресенье — с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45