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Тульские МРЭО ГИБДД работают по новому графику

Тульские МРЭО ГИБДД работают по новому графику

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Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работе отделений МРЭО ГИБДД с 1 сентября:
 
Отделение № 1
(192 км автодороги М-2 «Крым»)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 6
(Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, 7)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 7
(Тульская обл., г. Донской, мкр. Центральный ул. Заводская, 1-а)
Понедельник, Вторник, Четверг — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Пятница, Суббота — выходные дни
воскресенье — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 8
(Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, 1)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 9
(Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 10
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Узловский проезд, д. 5)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 11
(Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)
Понедельник, воскресенье — выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 
Отделение № 12
(Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, 19)
Понедельник, Вторник, Четверг — с 9.00 до 18.00
Среда — с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Пятница, Суббота — выходные дни
воскресенье — с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
 

 

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