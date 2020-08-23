Трое нетрезвых мужчин задержали на Казанской набережной за ныряние с моста

Фото: УМВД России по ТО. Архив

Сейчас с ними ведется работа и выясняются обстоятельства происшествия.

Как рассказали редакции Myslo очевидцы, днем 23 августа на Казанской набережной были замечены трое мужчин, которые прыгали с моста в воду.

Также по словам очевидцев, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Вскоре снимать ныряльщиков с моста приехал экипаж ППС. Стражам порядка мужчины пытались оказать сопротивление. Но в итоге полицейским удалось задержать нарушителей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что троих мужчин доставили в отдел полиции «Центральный» для разбирательства. Сейчас с ними ведется работа и выясняются обстоятельства происшествия.