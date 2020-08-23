В Туле 24 августа ограничат подачу холодной воды: список адресов

Фото из архива Myslo

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Как сообщили в АО «Тулагорводоканал» временные отключения связаны с проведением ремонтных работ на водоводе III подъема Обидимского водозабора.

Так, подача холодной воды 24 августа с 9.00 до окончания работ будет прекращена в:

д. Семеновка по ул. Дачной,

ул. Усадебной,

1-му Усадебному проезду,

2-му Усадебному проезду,

Хомяковскому шоссе, д. 2, 3-а

в п/л «Орленок».

Также, 24 августа с 9.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Ленинский-1. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на ВНС Ленинский-1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.