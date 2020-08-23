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В Туле 24 августа ограничат подачу холодной воды: список адресов
Фото из архива Myslo

В Туле 24 августа ограничат подачу холодной воды: список адресов

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Как сообщили в АО «Тулагорводоканал» временные отключения связаны с проведением ремонтных работ на водоводе III подъема Обидимского водозабора.

Так, подача холодной воды 24 августа с 9.00 до окончания работ будет прекращена в:

  • д. Семеновка по ул. Дачной,
  • ул. Усадебной,
  • 1-му Усадебному проезду,
  • 2-му Усадебному проезду,
  • Хомяковскому шоссе, д. 2, 3-а
  • в п/л «Орленок».

Также, 24 августа с 9.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Ленинский-1. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на ВНС Ленинский-1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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