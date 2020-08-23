Фото из архива Myslo
В Туле 24 августа ограничат подачу холодной воды: список адресов
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
Как сообщили в АО «Тулагорводоканал» временные отключения связаны с проведением ремонтных работ на водоводе III подъема Обидимского водозабора.
Так, подача холодной воды 24 августа с 9.00 до окончания работ будет прекращена в:
- д. Семеновка по ул. Дачной,
- ул. Усадебной,
- 1-му Усадебному проезду,
- 2-му Усадебному проезду,
- Хомяковскому шоссе, д. 2, 3-а
- в п/л «Орленок».
Также, 24 августа с 9.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Ленинский-1. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на ВНС Ленинский-1.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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