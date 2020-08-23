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Тульскую область посетили одни из лучших онкологов и радиологов Москвы
Фото: пресс-служба минздрава Тульской области

Тульскую область посетили одни из лучших онкологов и радиологов Москвы

Московские врачи высоко оценили оснащенность тульских больниц.

С 19 по 21 августа состоялся визит специалистов НМИЦ радиологии Минздрава России в Тульскую область, сообщили в минздраве региона.

В состав московской делегации во главе с руководителем центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии НМИЦ радиологии Жанной Хайловой вошли ведущие специалисты по урологии, онкологии и радиотерапии.

Московских экспертов интересовали применяемые методики лечения, организация лечебного процесса и техническая оснащенность учреждений.

За время визита делегация посетила 6 медучреждений региона: урологические отделения Тульской областной клинической и Щекинской районной больниц, онкологический диспансер, онкологическое отделение хирургических методов лечения и центр амбулаторной онкологической помощи в  Новомосковске,  а также создающийся центр амбулаторной онкологической помощи в Алексине.

По словам Жанны Хайловой, в Тульской области улучшились техническая оснащенность и качество лечения пациентов. В частности, начал работу новый линейный ускоритель, который позволяет максимально сконцентрировать облучение на злокачественном образовании и не задеть здоровые ткани.

По итогам визита московские медики сформулировали список рекомендаций для дальнейшего развития онкологической и урологической служб Тульской области.

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