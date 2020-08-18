Убийство на Косой Горе: туляка зарезала ревнивая бывшая

Следователи и сотрудники полиции раскрыли убийство в доме на Косой Горе в Туле. Напомним, тело 40-летнего мужчины обнаружили днем 16 августа. Причиной его смерти стало ножевое ранение в грудь.

«В ходе ссоры на почве ревности 56-летняя бывшая сожительница потерпевшего нанесла ему колото-резаное ранение ножом в сердце. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве. С ней проведена проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.