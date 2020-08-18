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Убийство на Косой Горе: туляка зарезала ревнивая бывшая

Убийство на Косой Горе: туляка зарезала ревнивая бывшая

Женщина старше мужчины на 16 лет.

Следователи и сотрудники полиции раскрыли убийство в доме на Косой Горе в Туле. Напомним, тело 40-летнего мужчины обнаружили днем 16 августа. Причиной его смерти стало ножевое ранение в грудь.
 
«В ходе ссоры на почве ревности 56-летняя бывшая сожительница потерпевшего нанесла ему колото-резаное ранение ножом в сердце. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Женщине предъявлено обвинение в убийстве. С ней проведена проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:28 0
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