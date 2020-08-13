В Туле на несколько дней перекроют движение на участке ул.Демонстрации
Это связано с ремонтом дороги.
14 августа с 8.00 до 22.00 16 августа в Туле по ул. Демонстрации на участке от ул. Советской до ул. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.
На это время автобус № 12 и маршрутка № 55 будут ездить по измененной схеме:
- № 12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»): ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе.
- № 55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)): ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.
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