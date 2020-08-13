В Туле на несколько дней перекроют движение на участке ул.Демонстрации

14 августа с 8.00 до 22.00 16 августа в Туле по ул. Демонстрации на участке от ул. Советской до ул. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

На это время автобус № 12 и маршрутка № 55 будут ездить по измененной схеме: