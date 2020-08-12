Конфликт в ТРЦ «Макси»: более 30 туляков не могут забрать купленную мебель

Клиенты мебельного центра «Селена» заплатили несколько миллионов за мебель, но вывезти покупки им не разрешают.

Внутри мебельного центра натянута оградительная лента, рядом с ней на стуле сидит сотрудник ЧОПа, на мебели – яркие ценники с существенными скидками. Нет, это не агрессивная реклама, сообщающая о тотальной распродаже. Таким нехитрым образом огорожен товар одного из предпринимателей, работавших здесь до недавнего времени.

В начале июля тут шла бойкая торговля, а теперь покупатели могут лишь издалека смотреть на купленную ими мебель, притом что и деньги уплачены, и договор с чеками имеется на руках. В такой ситуации оказались более 30 жителей Тульской области, которые в первые дни открытия торговых центров пришли на распродажу мебели в один из магазинов «Макси».



Алла Панферова.

– 10 июля я купила кухню, спальню и другую мебель более чем на 135 тысяч рублей в одном из магазинов мебельного центра в «Макси», – рассказывает Алла Панферова. – Сначала мне нужно было вывезти старую мебель, поэтому я выбрала самовывоз. Но когда приехала за покупками, вместо продавцов в центре меня встретили сотрудники ЧОПа. Они заявили, что моя мебель почему-то арестована торговым центром «Макси». Моему возмущению не было предела! Как это? Я заплатила за мебель, у меня есть чек и договор! Написала заявление в полицию и в Роспотребнадзор, но реальной помощи не получила. В итоге мы с ребенком вынуждены жить в квартире без мебели.

Ответ управления Роспотребнадзора шокировал женщину. Ведомство заявило, что именно ООО «Селена» нарушило сроки доставки, и посоветовало обратиться в магазин с письменной претензией.

«У Управления отсутствуют законные основания для проведения проверки в отношении ТРЦ «Макси», т. к. взаимоотношения между арендатором и арендодателем не регулируются законодательством в сфере защиты прав потребителей», – говорится в ответе.

– А мои права как покупателя кто будет защищать? У меня нет претензий к магазину! Какие сроки доставки он нарушил, если я сама должна была забирать товар и времени у меня было до 20 июля? С какими претензиями мне обращаться в магазин, если мою мебель по своему собственному желанию арестовал торговый центр? – возмущается Алла. – Я не хочу отказываться от покупки, потому что где-то еще купить мебель по такой выгодной цене я уже не смогу. Я мать-одиночка, финансы мои ограничены.

Причину сложившейся ситуации надо искать в карантинном периоде, итогом которого стали три месяца простоя и долги по аренде. «Макси» – один из немногих торговых центров, который в это сложное время сделал лишь минимальные скидки арендаторам, несмотря на то, что те вынужденно не работали. По этому поводу арендаторы выходили на митинг, но ничего толком, кроме судебного штрафа, не добились.



Виталий Карев.

Рассказывает директор ООО «Селена» Виталий Карев:

– Нам в администрации «Макси» заявили: «Мы разве не разрешали вам работать?» Мол, мы не выходили на работу по собственной инициативе, а вовсе не указ губернатора в связи с пандемией был причиной закрытия торговых точек. Во время карантина администрация «Макси» согласилась на небольшую скидку на апрель-май, увязав ее с подписанием дополнительного соглашения. Предложение для нас не имело смысла, потому что сумма всё равно была слишком велика, да и в случае расторжения договора необходимо было ее вернуть. Мы отказались, понимая, что должны прекратить этот несправедливый и односторонний договор аренды.

Чтобы не перевозить товар из одного нашего магазина в другой, мы устроили распродажу. Покупатели, которые забрали мебель сразу, без проблем её вывезли.

Те, кому требовалось какое-то время (закончить ремонт, вывезти старую мебель), сделать это не успели.

10 июля мы подали уведомление о расторжении договора, а 13-го – заявку на вывоз имущества. Договор расторгли, а вот на заявку не ответили. 20 июля доступ в помещение перекрыли сотрудники ЧОПа, объяснив это «долгом». Какой-то описи арестованного имущества составлено не было. Акт сверки счетов мы получили только 6 августа. «Макси» выставил счет на 2,9 млн рублей, включив в него не только полную плату за апрель-июль, но и полученные нами с 2018 года скидки. Вопрос суммы мы будем решать с торговым центром в суде. А вот как быть покупателям, я не знаю. Администрация «Макси» предлагает нам писать заявки на вывоз каждой покупки. Мы подаем ее, но она под разными предлогами их не одобряет.

В итоге еще ни один из покупателей, которые приехали забирать товар после 20 числа, не смог его увезти.

В УМВД Тульской области Myslo пояснили, что единственный возможный вариант у покупателей, которые оказались заложниками спора двух хозяйствующих субъектов, – обратиться в суд, поскольку этот вопрос находится в гражданско-правовом поле.

Кстати, согласно договору, который заключен между большинством арендаторов и ТРЦ, действительно есть пункт, который разрешает ограничить доступ арендатора, его представителей и работников, а также покупателей в арендуемые помещения и к имуществу магазина или третьих лиц, оставшемуся в помещении по какой-либо причине в случае ненадлежащего выполнения арендатором обязанностей настоящего договора. Ограничения снимаются после погашения задолженности.

При этом ТРЦ ответственности за сохранность имущества не несет – это задача арендатора.

Только как это сделать, если зайти в помещение нельзя? При отсутствии описи арестованного имущества этот пункт особенно волнует покупателей.

Администрация «Макси» также прокомментировала ситуацию. ТРЦ понимает, что ситуация сложная, однако разрешение ее видит только в уплате долга по аренде, подчеркивая, что покупатель не заключает при покупке договор с ТРЦ. Также напоминает, что есть купленный товар согласно ГК РФ:

«10 июля договор был расторгнут, при этом арендатор не исполнил обязательств: имеет долг по аренде и не сдал своевременно помещение. В связи с чем мы воспользовались правом ограничить доступ представителей мебельного центра к помещению и имуществу, оставшемуся после прекращения договора в обеспечение обязательств по оплате.

Покупатели, приобретая товар, заключают договор с мебельным центром, а не с ТРЦ «Макси». Поэтому ТРЦ «Макси» не имеет обязательств по данным сделкам, соответственно, по вопросам получения товаров покупателям необходимо обращаться напрямую к администрации мебельного салона.

В соответствии с ГК РФ товар, который не доставлен и не передан покупателю, не является его собственностью, в связи с чем не исключаем, что он до сих пор является имуществом арендатора.

Со своей стороны мы открыты к обсуждению и поиску решения совместно с арендатором. Обоюдное выполнение обязательств позволит комфортно разрешить ситуацию для обеих сторон».

Надеемся, что спор между «Селеной» и ТРЦ «Макси» в скором времени будет разрешен, а гражданам, попавшим в переплет, совет один – поскорее начать решать вопросы с ООО «Селена» в суде.