Пострадавшую на отдыхе тулячку эвакуировали из Крыма вертолетом санавиации

Фото из архива MySlo

Женщина получила травму позвоночника, катаясь на катере недалеко от Судака.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные вертолет тульской санавиации совершил перелет в Крым, чтобы перевезти в Тулу 56-летнюю женщину, получившую травму позвоночника во время катания на катере недалеко от Судака.

Полет в одну сторону занял 10 часов, для дозаправки вертолет совершил посадку в Ростове-на-Дону. Пациентка благополучно доставлена в Тульскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.