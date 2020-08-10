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Пострадавшую на отдыхе тулячку эвакуировали из Крыма вертолетом санавиации
Фото из архива MySlo

Пострадавшую на отдыхе тулячку эвакуировали из Крыма вертолетом санавиации

Женщина получила травму позвоночника, катаясь на катере недалеко от Судака.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные вертолет тульской санавиации совершил перелет в Крым, чтобы перевезти в Тулу 56-летнюю женщину, получившую травму позвоночника во время катания на катере недалеко от Судака.

Полет в одну сторону занял 10 часов, для дозаправки вертолет совершил посадку в Ростове-на-Дону. Пациентка благополучно доставлена в Тульскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

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сегодня, в 10:14 −1
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