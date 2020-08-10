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Политическая травля в «Деле Собчака»: фильм «про тогда», а на деле - про сегодня

Политическая травля в «Деле Собчака»: фильм «про тогда», а на деле - про сегодня

10 августа первому мэру Ленинграда, вернувшему городу историческое название Санкт-Петербург, исполнилось бы 83 лет.

Анатолия Собчака его сторонники называли символом демократии и образцом интеллигентности, искренне считали его великим юристом и спасителем города от путчистов в августе 1991-го.

Противники, наоборот, считали, что его авторитарный стиль не совместим с демократией, а резкость суждений не имеет ничего общего с интеллигентностью. Равнодушных нет - его либо искренне обожали, либо столь же искренне ненавидели.

Говорят, его смерть – в этом году исполнилось 20 лет того трагического события - стала результатом травли, которой он подвергался в последние годы. Против него хотели возбудить дело о превышении полномочий и незаконных сделках с недвижимостью.

Пару лет назад его дочь Ксения Собчак сняла документальный фильм «Дело Собчака». Фильм содержит уникальные интервью с крупными политиками, соратниками и родными Анатолия Собчака - в мэрии под его руководством работали нынешний президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные чиновники современной России — Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Дмитрий Козак, Герман Греф.

В фильме «Дело Собчака» Владимир Путин подтвердил, что травля Анатолия Собчака действительно имела место. Дошло до того, что с самолета разбрасывали листовки против него как политического деятеля. По словам Владимира Путина, что у Собчака были сложности с окружением Бориса Ельцина, в том числе из правоохранительной сферы.  Именно Путин помог Собчаку покинуть страну, чтобы спасти экс-мэра от травли и клеветы. 

«Дело Собчака» - фильм вроде бы «про тогда», а на деле - про сегодня тоже. Потому что травить у нас любят и умеют, особенно в политической сфере. И хорошо, если кто-то протянет руку помощи. Как Путин – Собчаку. Отличный пример сегодняшним политикам

 

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