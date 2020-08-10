Открытие Ледового дворца в Туле перенесли на другую дату

Отметим, что в новом спорткомплексе состоится первый хоккейный турнир.

В Туле церемонию открытия Ледового дворца с 18 августа перенесли на 21 августа. Начало торжественных мероприятий — в 14.00.

Напомним, Ледовый дворец ввели в эксплуатацию 31 июля. Общая вместимость — 3000 человек.

– Объект готов к эксплуатации, лёд залит. Мы предлагаем приурочить открытие этого комплекса к проведению первого Кубка губернатора по хоккею среди молодежных команд, в котором примут участие наши ребята из Академии Михайлова. Восемь команд подтвердили свое участие, в ближайшее время они приедут в Тульскую область, — сказал на совещании регионального правительства заместитель губернатора Сергей Егоров.

На церемонию открытия ледового комплекса планируют пригласить почетных гостей и провести концерт. Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.