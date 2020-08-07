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Выходные в Тульской области будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь
Фото: yandex.kz

Выходные в Тульской области будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь

Синоптики обещают переменную облачность и лёгкий северный ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», 8 и 9 августа в регионе сохранится переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье возможен небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер северный, до пяти метров в секунду, температура воздуха ночью – 10-13 градусов тепла, днём – до +26. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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