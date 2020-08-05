В Тульском экзотариуме откроется «кошачья» фотовыставка

А журналист, писатель и фотограф Игорь Копытов покажет гостям усатых-полосатых из своей личной коллекции.

В преддверии Международного дня кошек, который отмечается 8 августа, Тульский экзотариум подготовил необычный проект – выставку фотографий кошек, которые нуждаются в любящем хозяине и собственном доме. Любую понравившуюся «фотомодель» посетители смогут забрать домой.

Эта фотовыставка станет дополнением к авторской выставке фигурок кошек из коллекции тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)» Игоря Копытова.

Коллекционер называет себя не фелинофилом, что привычно переводится как «любитель кошек», а котофаном – по аналогии с фанатами футбола. Для него главное – любовь не к бездумному коллекционированию, а к самим усатым-полосатым.

– Я просто поклонник кошек! Они в моей жизни присутствуют постоянно, — рассказывает Игорь Копытов. – Году так в 1994-м, когда я пришел работать в газету «Коммунар», моя соседка по кабинету подарила мне на день рождения стеклянного котенка. Буквально вслед за ней одноклассник преподнес еще одного кота, тоже стеклянного. При этом утверждал, что тот очень похож на меня: «Такая же довольная физиономия». И понеслось!

Сейчас в коллекции туляка около двух тысяч котов и кошек. Большинство живут на полках, мирно соседствуя с домашней библиотекой, которая тоже давно перешагнула за более чем 7000 томов.

Официальное открытие выставки состоится 6 августа в 16.00 в выставочном зале нового здания экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Посетители смогут лично пообщаться с коллекционером, получить информацию про каждую кошку-фотомодель от волонтеров, ухаживающих за животными на временной передержке.

Стоимость билетов: взрослый (с 18 лет) – 300 рублей, детский (от 7 до 18 лет) – 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, студенческий (очная форма) – 150 рублей, льготный (пенсионеры, инвалиды 3 группы, ветераны боевых действий) – 100 рублей.