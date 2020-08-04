Тульские хирурги провели уникальную операцию и спасли маму и новорожденного

Фото минздрава Тульской области.

Беременной со спонтанным разрывом селезенки в процессе экстренного кесарева сечения удалили поврежденный орган и остановили кровотечение.

38-летняя жительница Новомосковска поступила в областной перинатальный центр на плановое кесарево сечение. Перед операцией женщина почувствовала резкую боль внизу живота и тошноту.

Врачи заподозрили у нее преждевременную отслойку плаценты — опасное осложнение, которое встречается при родах и сопровождается внутренним кровотечением. Дежурный акушер-гинеколог Ольга Шубина оперативно приняла решение о проведении экстренного кесарева сечения и вызвала бригаду хирургов. Во время операции врачи обнаружили кровотечение из верхних отделов брюшной полости.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Тульского областного перинатального центра Петр Мартыненко, проводивший операцию:

Петр Мартыненко Спонтанный разрыв селезенки — довольно редкое и трудно диагностируемое осложнение при беременности. При таком развитии ситуации возможны самые неблагоприятные последствия для жизни и здоровья пациентов. Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов мы спасли и маму, и ребенка.

Петру Мартыненко ассистировали Ольга Шубина и анестезиолог-реаниматолог Александр Зеленцов. Также для остановки кровотечения из верхних отделов брюшной полости и удаления селезенки в экстренном порядке была вызвана хирург областной клинической больницы Нина Романова. По словам Нины Романовой, это первый подобный случай в ее практике за 43 года работы.

После операции и мама, и малыш находились в реанимации под медицинским наблюдением. Детские анестезиологи-реаниматологи Наталия Чекрыгина и Татьяна Маслова под руководством неонатолога Александра Протасени стабилизировали состояние новорожденного. Сейчас малыш находится вместе с мамой дома, развивается и набирает вес.

Уникальной операцией заинтересовались специалисты кафедры акушерства и гинекологии Первого медицинского университета им. Сеченова. Сейчас тульские врачи вместе с московскими коллегами готовят материал для публикации в медицинской литературе.