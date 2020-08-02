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Алексей Дюмин поздравил десантников с Днем ВДВ

Алексей Дюмин поздравил десантников с Днем ВДВ

Глава региона поблагодарил их за самоотверженность, мужество и профессионализм.

Губернатор Тульской области поздравил десантников с профессиональным праздником. Глава региона пожелал военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, мирного неба и успехов

- Товарищи гвардейцы-десантники! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!

Уже на протяжении 90 лет ВДВ стоят на страже национальных интересов нашей страны. В основе многолетних традиций десанта – боевой опыт Великой Отечественной войны и локальных конфликтов по всей планете. Сегодня вы продолжаете с честью выполнять самые сложные и ответственные боевые задачи, требующие безупречной выдержки, мужества и самоотверженности. 

День ВДВ – особенный праздник для нашего региона. Тульская область гордится 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. формированная в тяжёлые военные годы, она внесла серьезный вклад в Победу над фашизмом. Ее личный состав участвовал в многочисленных миротворческих миссиях, контртеррористических операциях, неизменно демонстрируя отвагу и высочайший уровень подготовки.

Уверен, что так будет и впредь! Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, мирного неба и успехов! Всегда возвращайтесь домой к родным и близким!

Губернатор Тульской области

Герой России

Алексей Дюмин

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