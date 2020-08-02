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Высокая степень пожароопасности: В двух районах Тульской области объявлено метеопредупреждение

Высокая степень пожароопасности: В двух районах Тульской области объявлено метеопредупреждение

МЧС призывает быть осторожными и внимательными.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 2 августа, на территории Ефремовского и Плавского районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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