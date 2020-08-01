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В Тульской области «Нива» перевернулась в кювет
Фото очевидца.

В Тульской области «Нива» перевернулась в кювет

В ДТП пострадала женщина.

Сегодня, 1 августа, в 12.10 на 77-м километре автодороги «Золотое кольцо» (бывшая «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань») 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 53-летняя пассажирка. Женщина получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

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