Манеж «Арсенала» продезинфицировали после закрытия инфекционного госпиталя

Фото из архива Myslo.

31 июля в Туле в манеже «Арсенала» закрыли инфекционный госпиталь. Стационар был включён в структуру Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина .



Это первый непрофильный объект в регионе, который был переоборудован под госпиталь для лечения больных коронавирусом. В кратчайшие сроки в помещении манежа были созданы условия для размещения 208 коек. В госпитале находились пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания. За два месяца здесь прошли лечение 507 пациентов.

- Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился, было принято решение о закрытии госпиталя. 27 июля выписаны последние пациенты. На сегодня в помещениях завершена дезинфекция, оборудование возвращено в медицинские учреждения, — сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Ваныкинской больницы Виктория Данильченко.

Для работы в госпитале было привлечено 116 сотрудников Ваныкинской больницы и других медучреждений Тулы и области, в том числе 24 врача. Также в стационаре работали студенты и ординаторы медицинского института ТулГУ и медицинского колледжа. Сейчас медики вернулись в штатный режим работы в своих больницах.