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Скончался заслуженный тренер России Александр Духанин
Фото Федерации бокса Тульской области.

Скончался заслуженный тренер России Александр Духанин

Он умер на 64-м году жизни.

29 июля на 64-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России Александр Духанин. Сообщается, что у него были проблемы с сердцем.

Александр Дмитриевич долгое время был старшим тренером женской сборной Тульской области.

Как сообщает Федерация бокса региона, церемония прощания с Александром Духаниным состоится в субботу, 1 августа, с 10.00 до 11.00 на стадионе спортивной школы «Арсенал» на Косой Горе. Отпевание пройдет в церкви Державной иконы Божией Матери по адресу пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 2.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича.

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