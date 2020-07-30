Фото Федерации бокса Тульской области.

Он умер на 64-м году жизни.

29 июля на 64-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России Александр Духанин. Сообщается, что у него были проблемы с сердцем.

Александр Дмитриевич долгое время был старшим тренером женской сборной Тульской области.

Как сообщает Федерация бокса региона, церемония прощания с Александром Духаниным состоится в субботу, 1 августа, с 10.00 до 11.00 на стадионе спортивной школы «Арсенал» на Косой Горе. Отпевание пройдет в церкви Державной иконы Божией Матери по адресу пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 2.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича.