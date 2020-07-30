В Тульском экзотариуме родились пятеро очаровательных сурикатов: видео

Фото и видео Тульского экзотариума.

Сразу пять очаровательных детенышей появились в дружной семье сурикатов. Под неусыпной охраной самцов — Винтика, Шпунтика, Болтика и Шурупчика — молодая мать самка Роса с гордостью демонстрирует посетителям троих из своих пятерых наследников.

Двоих взяли на искусственное выкармливание сотрудники зоопарка, вовремя заметившие, что на всех детенышей у самки не хватает молока. Роль временных кормильцев на себя взяли ведущий зоотехник Дарья Змеева и зоотехник Максим Булдаков. Их ожидают две недели бессонных ночей (юных сурикатов необходимо кормить через каждые два часа и делать им массаж животиков). Через 14 дней малыши откроют глазки и станут более самостоятельными.

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Имен у маленьких хищников еще нет. Сотрудники экзотариума надеются, что помочь с решением этого вопроса, по доброй традиции, смогут посетители.